Aile boyu tam destek

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da insanlar seferber oldular.

Erzurum’da seferber olanlardan birisi de Kan ailesiydi. Baba Muhammet Kan (43), anne Gözde Kan (39), kızları Nisa Kan(15), Şeyma Kan (12) ve ailenin en küçük üyesi Esma Kan (9) depremin ilk gününden beri canla başla ailecek yardım için çalışıyorlar.

Depremin ilk gününden beri yardımlarını asla esirgemeyen Gözde Kan; ’’Süreç geceden itibaren başladı. İlk defa bir depremde offroad adı geçti, çünkü normal bir deprem değildi 10 şehrin yıkıldığı, yolların yıkıldığı bir depremdi ve offroad araçlarına ihtiyaç duyuldu. Biz de offroad kulüp üyeleri olarak hemen harekete geçtik. Eşlerimiz ilk gün organize olarak deprem bölgelerine gittiler, biz bayanlarda burada onlara yardım kolileri hazırladık, yetersiz kaldığımız durumlarda çocuklarımızı yanımıza aldık ve zaten çocuklarımızda evde durmak istemediler gelip bizlerle beraber yardım hazırlamak istediklerini söylediler. Eşlerimizi deprem bölgelerine vedalaşamadan gönderdik çünkü, biz paketler hazırlarken onlar hazırlanmak zorundaydılar, çocuklarımız bile babalarıyla vedalaşamadılar. Deprem bölgesinde iletişim sorunu vardı ve bu yüzden birbirimizden haber alamıyorduk yine de olsun dedik, vatan için dedik, yeter ki bir can kurtulsun onlar iyi olsun dedik elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu olay çok farklıydı vatan için yapılan bir şeydi 3 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki yetişkine varana kadar hepimiz seferber olduk. Kimimiz Seyit Onbaşı olduk, kimimiz Nene Hatun olduk, kimimiz Kara Fatma olduk, yani hepimiz burada geçmişimizden öğrendiğimiz farklı rollere bürünerek isim değiştirdik. Eskiden yaşadıkları yerde markete nasıl gidiyorlarsa burada da öyle buyurun hoşgeldiniz diyoruz ve ihtiyaçlarını alıyorlar, tek fark markette çıkarken hesap ödüyorlar burada ise onların hesaplarını biz ödedik’’ dedi.

Kızlardan Nisa Kan ve Şeyma Kan ise ’’Depremzedelerde bizim ailemiz, bizlerde onların yerinde olabilirdik. Onlara olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. onlara eski yaşamlarının eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Sizlere yardım etmek için buradayız’’ dediler.

Aile deprem bölgelerinden Erzurum’a gelen aileler için çalışmalarına devam ediyor.