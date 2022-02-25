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Ahmet Suat Özyazıcı Kimdir?
1936 yılında Trabzon da doğdu. Önce Trabzon İdman Ocağı’nda, daha sonra Trabzonspor da oynadı. 11 kez Amatör Milli Takımda yer aldı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenör ve teknik direktör olarak çalıştı.
Haberde İnsan 25.02.2022, 21:51
Görev yaptığı süre içerisinde Trabzonspor liglerde çok başarılı oldu. 1976 yılında ilk defa bir Anadolu takımı olan Trabzon sporun şampiyon olmasında büyük emeği geçti. Daha sonra Bursaspor ve Sarıyeri de çalıştıran Özyazıcı, son dönemin en başarılı antrenör ve teknik direktörlerindendir.
Trabzonspor’un Fatih Terim’i Ahmet Suat Özyazıcı
Brezilyalı lakaplı teknik direktör Özyazıcı, Trabzonspor'a 4 lig şampiyonluğu,3 Türkiye kupası olmak üzere toplam 13 kupa kazandırdı.