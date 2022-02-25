Ahmet Suat Özyazıcı Kimdir?

Görev yaptığı süre içerisinde Trabzonspor liglerde çok başarılı oldu. 1976 yılında ilk defa bir Anadolu takımı olan Trabzon sporun şampiyon olmasında büyük emeği geçti. Daha sonra Bursaspor ve Sarıyeri de çalıştıran Özyazıcı, son dönemin en başarılı antrenör ve teknik direktörlerindendir.

Trabzonspor’un Fatih Terim’i Ahmet Suat Özyazıcı

Brezilyalı lakaplı teknik direktör Özyazıcı, Trabzonspor'a 4 lig şampiyonluğu,3 Türkiye kupası olmak üzere toplam 13 kupa kazandırdı.