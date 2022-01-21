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Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60’ıncı yılında Zeytinburnu’nda anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60’ıncı yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir sempozyumla anıldı.

Haberde İnsan 21.01.2022, 16:45
Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60’ıncı yılında Zeytinburnu’nda anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60’ıncı yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir sempozyumla anıldı.

Türk Edebiyatı’na, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Beş Şehir gibi değerli eserler kazandıran yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar Zeytinburnu’nda düzenlenen sempozyumla anıldı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumda edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alındı. 2 gün sürecek sempozyuma; Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra çok sayıda akademisyenin de yer aldığı 28 konuşmacı katıldı.

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı açılış konuşmasında, gençlere kitap önerilerinde bulundu. Eski Bakan Avcı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bilgi olarak böyle bir sempozyumun düzenlenmiş olmasının manidar olduğunu söyledi.

1930’lar Türkiye’sini ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerine verdiği ortamı daha içeriden okuyabilmek adına Beşir Ayvazoğlu’nun "Ateş Denizi" romanını okumalarını tavsiye eden Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dünyasını bu kelime çok güzel özetleyebilir diye düşünüyorum. Bir perde kapanıyor yeni bir perde açılıyor. Kapanan perdenin gerisinde büyük bir tarih bir birikim var. Açılan ikinci perdenin gerisinden ne geleceği belli değil 1930’lar itibariyle. Nitekim ikinci perde açıldıktan sonra patlak veren ikinci dünya savaşı onu izleyen soğuk savaş yani birinci perdenin gerisinde diyelim unsur tarih dolayısıyla bizim kadim medeniyetimizin unsurları ama ikinci perdenin ardında soğuk savaş ve Amerika. Bu iki dünyanın arasında Ahmet Hamdi Tanpınar. Bu bakımdan İntermezzo bu dünyayı tasvir ederken arada kalmış bu berzahı tereddüdü anlamak bakımından iyi bir giriş olur diye düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ’Paramparça’ şiirini okudu

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Necip Fazıl’ın çıkardığı büyük doğu dergisinin ilk sayılarından birinde yayınlanan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun "Paramparça" şiirini okudu.

Eski Bakan Avcı, "Paramparça" şiirini sempozyuma katılan vatandaşlara şöyle okudu:"Ağaç bütün, ışık bütün, meyve bütün, benim dünyam paramparça. Büyük bir ayna kırılmış, kırılıp yere dökülmüş, kainat içine düşmüş düşmüş ama paramparça. Yaprak yaprak yapıştırdım. Diyar diyar dolaştırdım. Bir alevdir tutuşturdum. Yandım amma paramparça."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yapılan sempozyumlara Ahmet Hamdi Tanpınar’ı da ekledikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Sempozyuma ilgi gösteren sanatseverlere teşekkürlerini ileten Arısoy şunları kaydetti: "Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde vefatının 60. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar sempozyumu ile Tanpınar’ı anacağız. Bugün iki oturum. 22 Ocakta da 4 oturum olmak üzere toplam 6 oturumla 28 akademisyen, edebiyatçı, kültür insanı iki gün boyunca Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlatacak. Şiirden romana, öyküye, makaleye edebiyat tarihine ki çok kıymetli bir eserdir. Birçok alanda eser vermiş aynı zamanda akademisyen Türkiye’yi etkilemiş kendisinden sonraki birçok insanı etkilemiş bir büyük romancımız. Bizim daha önce yaptığımız kişi sempozyumlarının yanına Ahmet Hamdi Tanpınar’ı da eklemeyi çok arzu ettik. Bu sempozyumlara bir yenisini daha ekledik. İlgi gösteren bütün sanatseverlere çok teşekkür ediyorum"

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