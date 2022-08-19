Ahmet Haluk Dursun Erciş’te kaza yaptığı yerde anıldı

Erciş’in Bayramlı Mahallesi yakınlarında 19 Ağustos 2019 tarihinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, kaza yaptığı alanda dualarla anıldı.

2019 yılında Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat’a geçen merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van’a hareket etmişti. Dursun’un içinde bulunduğu araç, Erciş’in Bayramlı Mahallesi yakınlarında kaza yapmış, kazada Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetmişti.

Dursun’un vefatının üçüncü yıl dönümünde kaza yaptığı yerde program düzenlendi. Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven katıldı. Program İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için okunan duaların ardından kaza yaptığı yere çiçek konuldu. Programda yaptığı konuşmada Prof. Dr. Dursun’un kültür alanında çok çerçeveli çalışmalar yaptığını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Haluk Dursun Hocamız bir Akıncı Beyi gibi, Malkoçoğulları gibi bir uçtan diğer uca kültürümüzün savunuculuğunu, taşıyıcılığını, mihmandarlığını, rehberliğini ve şahitliğini yapmıştır. Hocamız kültür ve medeniyetin yeşermesi için kendine mahsus üslubuyla, anlatımıyla ve tarzıyla mücadele vermiş, gençleri yetiştirmeye ve ufuklarını açmaya gayret etmiştir. İşte biz bu yüzden bugün, Haluk Dursun deyince kültürümüzün tek bir yönü, bir cephesi değil hemen hemen bütün yönleri, bütün hususiyetleri ve bütün konularla ilgili meseleye vakıf, çözüm üreten ve uygulayan bir insan aklımıza geliyor. Haluk Dursun hocamız kültür sentezine inanan Osmanlı’yı, Anadolu’yu, Türkiye’yi harmanlayan bir ilim ve irfan ehli insandı. Yaşamında Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da faaliyetler yaparak batıdan öğrencileri buralara götürmüştür. Bu son derece önemlidir. Batı ile Doğu sentezini kültür ziyaretleri ile başlatan, arttıran ve geliştiren hocamız, genç neslin inşası için her zaman çalışmalar yapmıştır. Bizler 3 yıl önce Beşir Ayvazoğlu hocamızın dediği gibi çağdaş Evliya Çelebi’mizi kaybettik. Hüzünlüyüz. Kendini tarihe, kültüre adayan, makam odasındaki lambaya yuva yapan kuşa merhamet edip, rahatsız etmeyen bir hazinemizi yine kültür için Anadolu’nun inşası ve 1071 Malazgirt Kutlamaları için ilçemize yolu düştüğünde hocamızı kaybettik. Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılarından tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamızı rahmetle yad ediyor, kederli ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.