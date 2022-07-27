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Ahmet Hakan cinsel içerikli videoyu beğendi!
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Twitter'dan cinsel içerikli bir videoyu beğendi. Bir anda Twitter karışırken, Ahmet Hakan çareyi apar topar hesabını gizlemekte buldu.
Haberde İnsan 27.07.2022, 09:49
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Twitter hesabından cinsel içerikli bir görüntüyü beğendi.
Olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldıran Hakan, 5,7 milyon takipçili hesabını gizledi.
Olayın ardından Ahmet Hakan Twitter’da gündem oldu.
Birçok kullanıcı Ahmet Hakan etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.