Ahmet Ercan kimdir?



1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde,2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.17 kitabı,420 bilimsel yayını,Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Sivil Toplum Kuruluşu'na üyedir.Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş,Türk Solu,Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.



Türkiye'de ilk kez "Jeofizik Mühendisliğini",1983'te kurduğu Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu'nu kurarak özelleştirmiştir.2000-2002'de TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'nı,2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı,2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır.2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yapmıştır.



Ercan,T.C. TBMM 2002 milletvekili seçimlerine İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girmiştir.Bakırköy Belediye Başkanlığı'na DSP'den,2007'de İstanbul 3. Bölge adayı olmuştur.2014 HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olmuştur.



Ercan,Bosna-Hersek İstanbul Konsolosu ile evlidir.Bir oğlu, bir kızı, iki torunu vardur. Sigara ile alkollü içki içmez. Organlarını bağışlamıştır. Katıksız Atatürkçü, laik ve yurtseverdir. Al bayrağını, bisiklet sürmeyi,ağaç dikmeyi sever