Ahlatcı Vakfı’ndan depremzedelere 25 milyon liralık yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı, AFAD kanalıyla vatandaşlara dağıtılmak üzere deprem bölgesine 25 milyonluk yardım paketi gönderdi.

Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, yaptığı açıklamada, "Halen göçük altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız içinde dualarımızı eksik etmiyoruz. Ülkemiz tarihindeki en şiddetli ve en ağır hasarlı doğal afet olarak nitelendirilen bu depremde Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) kurularak Devletimizin tüm resmi kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara başlanmıştır." dedi.

’25 milyonluk yardım paketi hazırlandı’

Ahlatcı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez ve taşra teşkilatlarıyla iletişime geçilerek, depremin hasar verdiği tüm bölgelerde ihtiyaç duyulan, ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri grup bünyesindeki şantiyelerdeki faaliyetleri durdurularak deprem bölgelerine gönderildiğini belirtti. Ahmet Emin Ahlatcı, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma, barınma ve beslenme ihtiyaçları tespit edilerek ilk etapta yaklaşık 25 milyon lirası değerindeki giyim, gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri satın alınarak Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) organizasyonu ve AFAD kanalıyla deprem bölgesine sevk edildiğini söyledi.

’ADAKOM 24 saat kesintisiz çalışıyor’

ADAKOM yardım çalışmalarının 24 saat kesintisiz sürdürüldüğünü anlatan Ahmet Emin Ahlatcı, "Vakfımız tarafından temin edilerek ilk etapta 22 tır ile bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin içersin de kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı, kazak, bere, iç çamaşırı, çorap, içlik ve patik gibi giyim eşyalarının ile gıda, hijyen ve temizlik malzemesi bulunuyor. Bölgeye gönderilen malzemeler arasında ayrı çocuk bezi, hijyenik ped, battaniye ile 15 adet jeneratör, 60 bin litre mazot, 3 bin 500 adet powerbank, 5 tır hızlı jel ile anında ısınan kumanya, 3 tır elektrikli ısıtıcı, 50 takım arama kurtarma ekipmanı ve 16 adet kamyon, 2 adet ekskavatör, 3 adet vinç, 2 adet tanker ve 2 adet kamyon da yer aldı. Bölgedeki gelişmeleri oradaki temsilcilerimiz, AFAD ve basın yoluyla yakından takip ediyoruz. İhtiyaç duyulan konularda önümüzdeki günlerde de yardımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.