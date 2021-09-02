Ahıska Türkleri selzedelere yardımda bulunacak

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, selden en fazla etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Kassanov, Ahıskalı Türkler olarak selzedelere maddi manevi yardımda bulunacaklarını söyledi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet, sel afetinin en çok vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. DATÜB heyeti, bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek, ilçenin kalkınması için Ahıskalı Türkler olarak maddi manevi yardımda bulunacaklarını, selden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını bildirdi. Ahıska Türklerinin zor günlerde Anadolu halkı ile dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Soylu, desteklerinden dolayı teşekkür etti.