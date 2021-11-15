banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı

Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı

BURSA (İHA) Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından vatanlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümü Bursa’da anıldı.

Haberde İnsan 15.11.2021, 13:52
Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı

BURSA (İHA) Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından vatanlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümü Bursa’da anıldı.

Yıldırım Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Ahıska Kültür ve Sanat Topluluğu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Bursa Posoflular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Türk Ocakları Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Azerbaycan Bilimler Akademisi Rektör Yardımcısı Gönül İbrahimova, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İkram Çınar, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Minara Aliyeva Çınar, Kafkasya sürgünü tanıklarından İlimdar Abdullahoğlu, belediye meclis üyeleri çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Anma programında, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ‘Ahıska Meselesi’, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İkram Çınar ‘Atabek Yurdu’ konusunda davetlileri bilgilendirdi.

Canlarını verdiler, kimliklerini vermediler

Sovyet Rusya’nın Türkiye sınırında bulunan Ahıska bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerin, sırf dinî ve millî kimliklerden dolayı Orta Asya çöllerine sürgün edilişinin üstünden 77 yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların tazeliğini koruduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “14 Kasım 1944 tarihinde, 90 bin Ahıska Türk’ü, Stalin tarafından yurtlarından koparılarak, Asya’da yaşamanın en zor olduğu bölgelere sürgün edildi. Kışın çetin şartlarında, vagonlara doldurularak bir aydan fazla sürecek uzaklıktaki bölgelere sürgün edilen kardeşlerimizden 17 bini, ne yazık ki açlık ve hastalık gibi sebeplerle hayatını kaybetti. Sovyet yönetiminin zulmü sürgün bölgelerinde de devam etti. Ahıskalı kardeşlerimiz kadın, yaşlı, çocuk denilmeden çalışma kamplarına gönderildi. Bu kamplarda da binlerce kardeşimiz şehit oldu. Yıllarca devam eden zulme baskılara rağmen kültürlerini kimliklerini korumayı başaran kardeşlerimiz canları pahasına adeta bir destan yazdı. Zulmün mimarı olan Sovyetler rejimi yerle bir olurken, mazlum Ahıskalı kardeşlerimiz zulüm çemberinden güçlenerek çıktılar” dedi.

Huzuru Yıldırım’da buldular

Yıldırım’ın binlerce Ahıskalı’ya ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kardeşlerimiz yarım asır süren zulüm ve baskılardan dolayı huzuru, güveni Yıldırım’da buldular. Yıldırım onlar için sılayı rahim olurken, kardeşlerimiz de Yıldırım’ın gücüne güç kattılar. Bu duygu ve düşüncelerle gerek sürgünde, gerekse geride bıraktığımız 77 yıl içinde vatanlarından uzakta, bir gün ona kavuşmanın ümidiyle yaşarken hayatını kaybeden bütün kardeşlerimi rahmetle yâd ediyorum. Sürgünü yaşayıp da bugün dünyanın farklı ülkelerinde hayata tutunmaya çalışan büyüklerimize Allah’tan sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

14 Kasım Ahıska Sürgünü Anma Programı şiir ve türküler eşliğinde sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6