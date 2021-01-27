Ahır yangınında hayvanları telef olan üreticiye geçmiş olsun ve destek ziyareti

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Dodurga Beldesi Yörüközü mevkiindeki ahırda çıkan yangında hayvanları telef olan üreticiyi ziyaret ettiler.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, hayvan sahibi Abdullah Oğuz’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yangının meydana geldiği ahırda incelemelerde bulundu. Müdür Yoldaş, yaptığı açıklamada "Bozüyük ilçemize bağlı Dodurga Beldesinde küçükbaş hayvancılık yapan Abdullah Oğuz adlı üreticimize ait işletmede, pazar günü sabah saatlerinde yangın çıkmıştır. İşletmede bulunan 270 adet hayvandan 43 âdeti telef olmuştur. Ayrıca işletmede bulunan 60 çuval hayvan yemi, 2 adet otomatik suluk ve 4 adette metal suluk zarar görerek kullanılamaz hale gelmiştir. İl Müdürlüğümüz personeli hasar tespit çalışmalarını yapmış bulunmaktadır. Bizler de üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek üzere kendini ziyaret ettik. Kendisine Bakanlığımızın desteklemelerinden yararlandırmaya çalışacağız. Üreticimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca yangının olduğu ilk andan itibaren sahada olan ve üreticimizin yanında bulunarak, desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Selim Tuna’ ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Tuna ise sabah çıkan yangının söndürülmesi ve kaybın artmaması adına çabaladıklarını, üretici Abdullah Oğuz’un yanında olduğunu belirterek tekrar geçmiş olsun dileklerinde bulundu.