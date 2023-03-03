Ağrılı miniklerin yüzü Mutluluğun Adresi’nde güldü

Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği, köy okullarına yardım projesi ile Ağrı’ya gelerek miniklerin yüzünü güldürdü.

Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kasım ayı itibarıyla başlattıkları Köy Okullarına Yardım Projesi adı altında köy okullarına gidip öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı. Bu doğrultuda Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Kapanca İlkokulunu ziyaret eden dernek gönüllüleri; çocuklar için aldıkları kışlık bot, boyama kitabı ve boya kalemleriyle miniklerle bir araya geldi. Gönüllüler, aldıkları hediyeleri dağıtıp, aynı zamanda çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Aldıkları hediyeler karşısında heyecanlanan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.