Ağrılı iş adamı depremzedeler için kolları sıvadı

Ağrı’nın önemli iş adamlarından ve 23. Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’dan, depremzede vatandaşlara destek geldi.

Afet bölgesinde depremzede vatandaşların başlıca isteklerinden olan çadır, yatak ve battaniye ihtiyaçlarını karşılamak isteyen 23. Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, hazırladığı 3 tır ile Kahramanmaraş’a gitti. Tırlardan malzemelerin inmesine eşlik eden Kaya, devlet ve milletin el ele vererek yeniden ayağa kalkacağını vurguladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iş adamı Cemal Kaya, "Memleketimizde meydana gelen bu felaketten dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Biz de vatandaşlarımıza yardımcı olmak için, Allah rızası için bugün 800 tane yatak, 800 tane ranza ve 800 tane battaniye ile katkıda bulunmak istedik. Aynı zamanda daha önce Cemal Kaya ve ailem olarak AFAD’a 250 bin nakdi destekte bulunduk. Ağrı Valiliğimiz aracılığı ile de 12 ton gıda yardımı yapmıştık. Allahu Teala bir daha memleketimize böyle felaketler vermesin. Milletimizin ve devletimizin birleşmesi ile bu felaketi en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu yaralar sarılacaktır. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.