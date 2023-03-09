Ağrılı “Beyaz Tülbentli Anneler” Kahramanmaraş’ta

Ağrılı Beyaz Tülbentli Kahramanmaraş’ta yer alan Karacasu konteyner kentte depremzede vatandaşları ziyaret ederek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Ağrı’dan gelen Beyaz Tülbentli Anneler, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte depremzedeler deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş’a gitti. Burada bulunan Karacasu konteyner kentte depremzede vatandaşları ziyaret eden kadınlar, tek tek çaldıkları kapıları açan kadınlara yanlarında getirmiş oldukları hediye paketlerini vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sayan, “Ağrı’dan gelen beyaz tülbentli annelerimiz, acılı Kahramanmaraşlı annelerin yanına geldiler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bugünlerini kutlamak, onlarla buluşmak için geldiler. Ben Ağrılı beyaz tülbentli annelere çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bütün Türkiye’nin birlikteliği bugünde belli oluyor. Hepimiz kardeşiz, başımıza gelen bir olayda birlikte hareket ediyoruz. Acı bizim, yaşam bizim, bu ülke bizim. Ne kadar uzak olursa olsun hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi buradaki acıları hafifletmek için uğraşıyoruz. Buradaki Kürt anneler, beyaz tülbentli anneler Maraş’taki annelerin yanına geldiler. Acılarını paylaşmaya, azaltmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, kalanlara sabır diliyoruz, yakınlarının başı sağolsun. Kahramanmaraş ve Ağrı kardeştir. Anneler kardeştir, annelerin yüreği birdir. Bu yürek bugün burada atıyor” dedi.