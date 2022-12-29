Ağrı’da cami inşaatına 1 milyon lira bağış yapıldı

Ağrı’da iş adamı İhsan Karamızrak, inşaatı devam eden Merkez Camii için 1 milyon lira bağışta bulunarak hayırseverlerle bağış konusunda kapı araladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan ve yerine yenisi inşa edilen Merkez Camii için 1 milyon lira bağışta bulunan iş adamı İhsan Karamızrak ile bir araya gelerek, yaptıkları cami için hayırseverlerden destek beklediğini ifade etti. Yapılan bağışın hayırseverlere örnek nitelikte olduğunu belirten Başkan Sayan, "Bu eseri kazandırmak için elbette ki maddi anlamda dostlara, hayırseverlere ve iş adamlarına ihtiyacımız vardı. Herkes bu anlamda üzerine düşeni yapmaya çalıştı, çalışıyor. Bugün mutlu bir günümüzdeyiz. Yanımda iş adamı İhsan Karamızrak ağabeyimiz var. Ağrı’nın eşraf ve sayılı ailelerindendir. Eşraf aileler bir ilin ve toplumun temelidirler. Onların yaşaması, ayakta durması hepimizin ayakta durması için önemli bir vesiledir. Ağabeyimiz bugün yine kendine yakışan bir harekette bulundu. Ağrı Merkez Camii’mize 1 milyon lira katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.