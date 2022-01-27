Ağrı’da araçlara naylon ve battaniye ile koruma

Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve çetin kış şartlarının yaşandığı Ağrı’da vatandaşlar park ettikleri araçlarını soğuktan korumak için battaniye, naylon ve branda ile önlem aldı.

Ağrı’da kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün gece saatlerinde vatandaşlar park ettikleri araçlarını soğuktan korumak için evlerinde bulunan halı, kilim, battaniye ve brandaları alarak araçlarının üzerine örtüyor. Bugün sabah saatlerinde soğuk havalar yerini kar yağışına bıraktı. Evlerin önündeki kar kütlesini temizleyen vatandaşlar, evlerin çatısını ve üzerini temizlediği kar kütlesi evlerin boyuna geldi. Çatılarda oluşan buz sarkıtları 2 metreye ulaştı.