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Ağlayarak gitmeyi reddettikleri hastanede bakın ne sürprizle karşılaştılar

Sakarya’da çocuk acil servisine gelen minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikteki masal kahramanlarıyla moral buldu. Birçoğunun ağlayarak gitmeyi reddettiği hastane koridorlarında müzik eşliğinde eğlenen minikler, bir nebzede olsa acılarını unuturken mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Haberde İnsan 22.04.2022, 14:09
Ağlayarak gitmeyi reddettikleri hastanede bakın ne sürprizle karşılaştılar

Sakarya’da çocuk acil servisine gelen minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikteki masal kahramanlarıyla moral buldu. Birçoğunun ağlayarak gitmeyi reddettiği hastane koridorlarında müzik eşliğinde eğlenen minikler, bir nebzede olsa acılarını unuturken mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıları Hizmet Binası Çocuk Acil bölümünde hasta çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleşti. Tıp fakültesi öğrencilerden oluşan 5 kişilik grup, masal kahramanlarının kıyafetlerini giyerek acil serviste mini bir konser verdi. Hastane yönetimi, çocuklar ve ailelerinin de eşlik ettiği etkinlikte hastaneye gelen minikler bir nebzede olsa acılarını unuturken mutlulukları gözlerinden okundu. Etkinlik ile çocukların tedavilerinde döktükleri gözyaşlarını silebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran hastanenin Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hatice Sıçramaz, çocukların güzel bir gün geçirebilmeleri için ellerinden geleni yaptıkların söyledi. Hastaneye girdiklerinde şaşıran anne Özge Alemdar ise, hastaneye gitmeyi reddeden kızının diğer eğlenen çocukları gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Renkli görüntülere sahne olan hastane koridorlarında, minikler gönüllerince doyasıya eğlendiler.

“Gözyaşlarını bir nebze de olsa sildiğimiz için çok mutluyuz”

Etkinlik hakkında bilgi veren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hatice Sıçramaz, “23 Nisan sebebiyle bugün çocuk acilde, tıp fakültesinden oluşturduğumuz müzik grubumuzla birlikte renkli bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuk acile hüzünlü, hasta gele çocukları biraz neşelendirmek maksadıyla böyle bir etkinlik planladık. Burada onlara müzik dinletiyoruz, sonrasında servislerde yatan çocuklarımıza hediyelerimiz olacak ve müzik orada da devam edecek. Çocuklarımıza bugün güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Ben müziğin her zaman iyileştirici olduğunu düşünüyorum. Müzik, çocuk acildeki sıkıntılı hastalarımıza bile bence şifa olacaktır, ben öyle düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi sevgiyle yapmaya çalışıyoruz, içimizden geldiği gibi. Onları mutlu etmek bizim için çok önemli. Çocuklar burada aileleri ile beraber aslında geldiklerinde sıkıntılarını da bir nebze unutmuş oldular. Çocuklar, aileleri ile birlikte müzik grubunun etrafında hep beraber eğleniyorlar. Hasta olarak gelen, tedavi gören çocuklarımız burada bir nebzede olsa müzikle beraber acılarını unutmuş oluyorlar, tablo bunu gösteriyor. Bizde onların gözyaşlarını bir nebze de olsa sildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

“Ağlayarak gelen çocukları, gülerek buradan çıkartabilmeyi amaçlıyoruz”

Etkinlik çerçevesinde giydiği kostümle birlikte müzikler söyleyerek çocukların eğlenmesini sağlayan tıp fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Ömer Bakaç, “Etkinlikte 5 tane tıp fakültesi arkadaşımız ile birlikte hastanede 23 Nisan dolayısıyla çocukları mutlu etmeyi amaçladık. Ne yapabiliriz diye düşündük ve hepimiz müzik söylüyor, gitar çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Müziğin iyileştirici etkisin çocuklar üzerinde kullanalım dedik. Çocuklar çok mutlu oldu, bizle beraber şarkılar söyleyerek, oyunlar oynuyorlar. Zaten bizim amacımız da hastaneye ağlayarak gelen çocukları, gülerek buradan çıkartabilmek. Tabi bizler doktor olduğumuz için en önemli önceliğimiz çocukların sağlığını korumak; bu sebeple onlara bugün çikolata yerine, muz dağıttık. Sağlıklı beslenmeye teşvik etmek istedik” diye konuştu.

“Hem bizim hem de çocuğumuz için moral oldu”

Gribal enfeksiyon geçiren çocuğunu hastaneye getiren anne Özge Alemdar, “Çocuğum gribal enfeksiyon geçiriyordu, çocuk acile getirdim. Ve böyle bir ortamla karşılaştığım için çok mutlu oldum. Hem bizim için hem de çocuğumuz için moral ve motivasyon oldu. Sonuçta çocuklar hastaneye gelmeyi reddediyorlar, dolayısıyla korkuyorlar. Ama böyle bir ortam, masal kahramanları olunca bizim için de onlar için de moral oldu. Çocuk bayramı, onların bayramı hastanelere gelmesini tabii ki bizler de talep etmiyoruz, elimizden geldiğince onlar için çabalıyoruz. Ama doktorlarımız, hemşirelerimiz gerçekten çok ilgili. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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