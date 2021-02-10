Ağlayan çocuğa polislerden sürpriz

Şanlıurfa’da 5 yaşındaki bir çocuğun polislere olan sevgisini ağlayarak yansıttığı video üzerine harekete geçen ekipler, çocuğa evinde sürpriz ziyaret yaptı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yaşayan 5 yaşındaki Ahmet Bahadır Kurt, polislere olan sevgisi ağlayarak dile getirdi. O anları videoya çeken bir yakını başka bir ilde yaşayan polis akrabasına gönderdi. Videoyu gören polis memuru, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdi. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerine talimat vererek çocuğu ziyaret edip çeşitli hediyeler vermelerini istedi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocuğa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çocuğun yaşadığı eve giden ekipler, polis kıyafeti, satranç takımı ve Türk bayrağı hediye ederek pasta kestirdi. Çocukla birlikte pasta kesen polisler, ekip aracına bindirip anons yaptırdı.