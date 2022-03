Ağır sanayiye kadın eli değdi

DÜZCE (İHA) – Sanayide bulunan bir iş yerinde makine mühendisi olarak çalışan Ayşe Yılmaz ve CNC operatörü olarak görev yapan Hayrünisa Gül, azimleriyle herkese örnek oluyor.

Düzce’de makine imalatı yapan bir firmada makine mühendisi olarak çalışan Ayşe Yılmaz ve CNC operatörü Hayrünisa Gül, erkeklere adeta taş çıkartıyor. Görevlerini başarıyla yürüten genç kadınlar, herkes tarafından takdir topluyor. Çalışmalarıyla adından söz ettiren Yılmaz ve Gül, azimleriyle kadınların her alanda çalışabileceklerini gösteriyor.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Babası sayesinde makine mühendisliğine başladığını söyleyen Ayşe Yılmaz, "Babam teknik ressam, mühendisliği seçmemde kendisi bana yol gösterdi. Bana, ’İnsanlarla uğraşmak zordur kızım, sen bunu pek başaramazsın’ dedi. Ben insanlarla rahat iletişim kuramayan bir bireyim. Babam da bunu bildiği için, ’Makinelerle uğraş, makinelerle çalış. Onlara hayat ver’ dedi.

Böylelikle benim makinelerle olan yolculuğum başladı. Ben mesleğimi" severek yapmaya çalışıyorum. Severek yaptığım için zorlanmıyorum" dedi.

Her sektörde kadınlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kadının elinin değdiği her yer çok güzeldir, Kadınların olduğu her yer canlanır, hayat bulur. Bizim makineler konusunda avantajımız da var. Çünkü erkek makine mühendisi fazla. Bizler bu dezavantajımızı avantaja çevirip kendimizi eğiterek, yükselterek kadınların çok iyi işler başardığını bütün dünyaya gösterebiliriz. Erkek egemenliğini bir nebzede olsa aşağıya indirebiliriz. ’Kadınsın, yapamazsın, gücün yetmez, aklın çalışmaz’ gibi söylemler motivasyonumuzu düşürmemeli. Kendi özelimde bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Ben makine mühendisi olarak ne kadar çok kişiye örnek olursam, kadınların da bu sektöre o kadar çok talep göstereceğine inanıyorum. Bütün dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Beni gören şaşırıyor"

CNC operatörü Hayrünisa Gül de, meslek seçiminde çok kararsız kaldığı zamanların olduğunu belirterek, "Şu anda yaptığım meslekle ilgili hiçbir düşüncem yoktu, aslında bir anda oldu diyebiliriz. Mesleğimi seviyorum. Gelen parçaları CNC makinesinde kodlarını yazarak şekillendiriyoruz. İllaki zorlukları oluyor ama alıştıktan sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum. CNC makinesinin başında beni gördüklerinde ilk önce şaşırıyorlar, sonra gülümsüyorlar. Farklı birisini görmek insanların hoşuna gidiyor. Bu mesleği yapmak isteyen tercih edebilir" diye konuştu.

"Kadınlar erkeklerden çok daha iyi çalışıyor"

Kadınların her alanda olması gerektiğini dile getiren iş yeri sahibi Bilal Türkan ise, "Biz yurtdışında üretim ve ihracat yapan bir firmayız. Yurt dışına makine almaya ve satmaya gittiğimiz zamanlarda sanayide çalışan kadınları gördük. Ülkemizin kadınların da rahatlıkla sanayide bu işi yapabileceğini fark ettik. Kadınların; annelik ve aidiyetlik duygusundan dolayı erkeklerden daha iyi işler yapabileceğini biliyoruz. Özellikle üniversitelerde ve meslek liselerinde eğitim gören kız öğrencileri istihdam ederek, yetiştirmek istiyoruz. Kadınlarla çalışmak erkeklerle çalışmaktan çok daha kolay. Ağır sanayi de veya başka işlerde kadınların varlığı artık görülüyor. Mesela Almanya’da kadınlar iş gücünün hemen hemen her yerinde varlar. Bizde de neden olmasın?" dedi.