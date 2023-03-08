Ağır hasarlı bina yıkımına devam ediliyor

Adana’da depremde ağır hasan alan 200 binanın yıkımına devam edilirken, Toros Mahallesindeki yıkım havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana’da 13 bina yıkıldı. Bu binalarda 418 kişi hayatını kaybederken, 200 bina da ağır hasar aldı. Hasarlı bu binaların ise yıkımına başlandı. Binalar kontrollü şekilde tek tek yıkılıyor. Toros Mahallesindeki bir apartmanın yıkılma anı ise havadan ve karadan görüntülendi. Bina kontrollü bir şekilde parça parça yıkıldı. Yıkım sonrası etrafı toz bulutu kapladı.