Ağır bir cilt hastalığı ile mücadele eden kadına devletin şefkat eli uzandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, “büllöz pemfigoid” adı verilen ağır bir cilt hastalığı nedeniyle tüm vücudu içi su dolu kabarcıklar ve yaralarla kaplı olan 47 yaşındaki Arzu Yücel’e, devletin şefkat eli uzandı.

Elbistan’a bağlı Battalgazi Mahallesi’nde ikamet eden 47 yaşındaki Arzu Yücel, yaklaşık 1 yıl önce vücudunda alerjik kaşıntı başlaması üzerine hastaneye başvurdu. Biyopsi yapılan Yücel’e, nadir bir hastalık olan büllöz pemfigoid teşhisi konuldu. Yücel, vücutta su dolu kabarcıklar oluşmasına ve şiddetli kaşınma sonucu bu kabarcıkların patlayarak tüm vücudunu yaraların kaplamasına neden olan hastalık yüzünden çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Tedaviye rağmen sağlık durumu kötüye giden Yücel, evine döndü. İltihaplı yaraların akıntılarından korunması için naylon serilen yatakta yaşam mücadelesi veren Yücel’in yetkililere yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Durumdan haberdar olan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak ve SYDV Müdürü Dilek Otlutepe ile birlikte Arzu Yücel’i evinde ziyaret etti.

Burada, hasta kadının eşi Halil Yücel’den süreç hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Vural, gerekli tedavinin yapılmasıyla ilgili de girişimleri hemen başlattı.

Geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Yücel’in, hastanenin steril ortamında tedavi görmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Kaymakam Vural, “Hastamızın durumunu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtik. İlçe sağlık müdürümüz ve SYDV müdürümüzle birlikte buradayız. Hastalık ve tedavi süreciyle ilgili bilgileri kendilerinden aldık. Oldukça zor bir süreçten geçmişler. Arzu Yücel hanımın ağır bir cilt hastalığı var ve yaşamını steril bir ortamda sürdürmesi gerekli. Biz de devlet olarak bundan sonra onların her anlarında gerekli yardımı sunacağız. Devletimiz büyüktür. Hastamızın tedavisi için iyi bir hastane bulana kadar Elbistan’da hastanemizde veya Kahramanmaraş’ta tıp fakültesi hastanesinde steril bir ortamda hastamıza bakacağız. En iyi sağlık hizmetini alabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hastanın eşi Halil Yücel ise, tedavi için birçok özel hastane ve üniversite hastanesine gittiklerini anımsatarak, “Tedaviye yanıt alamadık. Eşimin steril bir ortamda iyi bir tedavi almasının istiyorum. Ekonomik olarak bir destek istemiyorum sadece hastamın iyi bir tedavi görerek sağlığına bir an önce kavuşmasını istiyorum. Eşim yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi görüyor ve yataktan çıkamıyor. Eşimin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Kaymakamımıza, ilçe sağlık müdürümüze ve bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hastalığı nedeniyle yatağa bağlı kaldığını vurgulayan Aruz Yücel de, “Bundan sonrası için bizlere yardımcı olacaklarını belirten devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum. Ümitlerim kesiliyordu. Gittikçe yaralarım fazlalaşıyor. İnşallah devletimizin desteği ile derdime bir derman bulunur ve ben de kurtulurum” diye konuştu.

Büllöz pemfigoid nedir?

Büllöz pemfigoid, içi su dolu kabarcıklar oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan, yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığı. Halk arasında bilinen bir adı olmayan büllöz pemfigoid, nadir görülen bir hastalık. Özellikle 60 üstü yaş grubunda görülen hastalığın, yaşlı nüfusun fazla olduğu Avrupa’da görülme sıklığı yaklaşık olarak bir milyon kişide 10. Genç nüfusun hakim olduğu Türkiye’de hastalığın görülme sıklığı ise tam olarak bilinmiyor. Hastalık, kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülüyor.