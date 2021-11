Ağaçtan kopartmasınlar diye her gün 1 kasa mandalina dağıtıyor

Adana’da bir kebapçı, iş yerinin önüne diktiği mandalina ağacındaki meyveleri vatandaşların kopartmaması için her gün ‘Göz hakkınızı kasadan alabilirsiniz’ yazılı 1 kasa mandalinayı ağacın önüne koyarak dağıtıyor.

Merkez Çukurova ilçesi, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir kebapçı, iş yerinin önüne mandalina ağacı dikti. Ağaç meyve vermeye başlayınca bulvar üzerinden geçen vatandaşlar mandalinaları kopartmaya başladı.

İş yeri sahibi Bilal Serttaş ise ağaçtaki meyvelerin daha olgunlaşmadığı için kopartılmamasını isteyerek, ağacın önüne üzerinde ‘Göz hakkınızı kasadan alabilirsiniz’ yazılı 1 kasa mandalina koydu. Yoldan geçen vatandaşlar da mandalinaları aldı ve uygulamayı beğendiklerini söyledi.

Serttaş ise bunun üzerine her gün 1 kasa mandalina koymaya başladı. Adana narenciyesinin meşhur olduğunu söyleyen Bilal Serttaş, “Adana’da her bulvarda turunç ağaçları ekili. Bahar aylarında bu ağaçlar çiçek açıyor ve kent çok güzel kokuyor. Bende iş yerimin önüne mandalina ağacı ektim. Daha meyveler olgunlaşmadan vatandaşlar koparttı o nedenle ben de her gün 1 kasa mandalina koymaya başladım. Vatandaşlar çok beğendi” diye konuştu.