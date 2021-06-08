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Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi

Bursa’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, 22 saat sonra ağaca tırmanan ekibin sırtında aşağı indirildi.

Haberde İnsan 08.06.2021, 09:43
Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi

Bursa’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, 22 saat sonra ağaca tırmanan ekibin sırtında aşağı indirildi.

Teleferik Mahallesinde ağacı tırmanan yavru kedi, bir daha aşağı inemedi. Uzun çam ağacının üst dallarına doğru tırmanan kedi için Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kurulan büyük merdiven ile kedinin mahsur kaldığı ağaca tırmanan ekipler, merdivenin yetmediği yerde ağaca tırmanarak hayvanı kurtardı. Ağaca tırmanan itfaiyecinin sırtında şaşkın şaşkın etrafa bakınan kediyi gören vatandaşlar ekipleri alkışladı.
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