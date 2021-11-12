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Ağaçların arasında kalan elektrik telleri tehlike saçıyor, vatandaşlar çözüm bekliyor

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kayısı ağaçlarının arasında kalan elektrik telleri tehlike saçıyor. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar defalarca bildirilmesine rağmen bölgeye elektrik sağlayan şirketin konuyla ilgili çalışma yapmadığını iddia etti.

Haberde İnsan 12.11.2021, 11:22
Ağaçların arasında kalan elektrik telleri tehlike saçıyor, vatandaşlar çözüm bekliyor

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kayısı ağaçlarının arasında kalan elektrik telleri tehlike saçıyor. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar defalarca bildirilmesine rağmen bölgeye elektrik sağlayan şirketin konuyla ilgili çalışma yapmadığını iddia etti.

Türkiye’nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ’ın Baskil ilçesinde elektrik telleri ağaçların arasında kaldı. En ufak bir rüzgarla elektrikte kesintilerin meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, kayısı hasadında ağaçları silkelerken büyük tehlike atlattıklarını dile getirdi. Bölgenin elektrik hizmeti sağlayıcısı olan AKSA’ya kalıcı çözüm için birçok kez başvuruda bulunduklarını aktaran vatandaşlar, herhangi bir çalışmanın yapılmadığını iddia ederek, yetkililerin soruna çözüm bulunmasını istedi.

Uzun yıllardır elektrik sıkıntılarının devam ettiğini belirten Odabaşı Mahallesi Muhtarı Alaattin Karakol, "Bizim elektrik şebekemiz uzun yıllar önce gelmiş. O zamanın şartları küçücük çocuktuk bu hatlar çekilirken, biz de çalıştık. Şimdi bizim tabii burası kayısı ve tarım bölgesi olduğu için kayısı ağaçlarımız önce küçücüktü, şimdi büyüdüler. Çıplak teller o kayısı ağaçlarının arasından geçti. Böyle olunca rüzgar çıkınca o elektrik telleri kayısı dallarına dolanıyor. Dolandığı zaman da tabii insanların hayati tehlikesi söz konusu. Biz yazın kayısı bahçelerinden ürün alırken kuru ağaçlarla silkeleme yapıyoruz. Onun sebebi de elektrik akımına insanlar kapılmaması için. Ben bundan 2 buçuk sene önce 3 yıla yakın seçildiğimizde ben ilk etapta büyük bir sorun olduğunu gördüm, Ankara’ya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gittim. Oradaki başkanla görüştük, buraya bir müfettiş gönderdi. Daha önce Elazığ’a yeteri kadar mühendis geldi gitti. Onlar da bu hatların artık kaldıramadığını, bu hatların yetersiz olduğunu söylediler ve rapor ettiler. Fakat bizim AKSA’ya her gidişimizde işte ödeneğimiz yok, paramız yok dediler. Çok mağdur durumdayız. Üst düzey yetkililerin bir an önce buna el atması gerekiyor. Burada insanlar öldükten sonra hat gelmiş, elektrik gelmiş gelmemiş artık bir anlamı kalmıyor. Yakın tarihte de bizim bölgemizde değil de bizim burada risk olduğu için insanlar çok tedbirli davranıyor. 10 kilometre uzağımızda Situşağı köyünde bir vatandaşımız elektrik akımına kapılarak öldü. Neticede bu insanlar neden risk altında olsun. Bu telleri görüyorsunuz ne kadar aşağıdan gidiyor, 5-4 metre yüksekten gidiyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşması lazım” dedi.

Vatandaşlardan Cahit Atsız ise, “Elektriğimiz sürekli gidiyor. Kayısı zamanı çok sıkıntı çekiyoruz. Kayısıları silkeleyemiyoruz, malımız yok oluyor. Bir an önce kapalı sistem kabloların yaptırılması ve çözmeleri gerekiyor. Biz devletimize bağlıyız, devletimizi seviyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bahçemizi artezyen kuyularla suluyoruz, ufak bir rüzgar çıktığı zaman elektriklerimizin tamamı gidiyor. Çok mağdur oluyoruz. Çiftçiler de bu konuda mağdur oluyor. Yetkililerden ve devletten buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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