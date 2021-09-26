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Ağaçlar lif örgülerle giydirildi

Gaziantep Kalesi ve Kültür Yolu üzerinde bulunan ağaçlara lif örgüler giydirildi. Bir gecede giydirilen ağaçları sabah gören esnaf ve vatandaşlar şaşkına döndü.

Haberde İnsan 26.09.2021, 10:33
Ağaçlar lif örgülerle giydirildi

Gaziantep Kalesi ve Kültür Yolu üzerinde bulunan ağaçlara lif örgüler giydirildi. Bir gecede giydirilen ağaçları sabah gören esnaf ve vatandaşlar şaşkına döndü.

Tarihi Gaziantep Kalesi civarında bulunan Kültür Yolu üzerindeki ağaçların bir kısmına liflerden örülen el işlemeleri giydirildi. Ağaçların yaprakları sararmaya başlarken, rengarenk giydirilen ağaçlar ortaya cıvıl cıvıl bir görüntü çıkardı. Esnaf ve vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında sürpriz yaşadıklarını kaydetti.

Rengarenk ağaçları görenlerin fotoğraf çektirdiğini belirten Fettah Bilen, “Gece yapmışlar, sabah geldiğimizde gördük. Neden yaptılar bilemem. Hayır sahibinin hayrı kabul olsun amma güzel olmuş” dedi.

Yeşilden sarıya dönmeye başlayan yaprakların yanı sıra gövdesi cıvıl cıvıl renklerden oluşan ağaçlar görenlerin ilgi odağı oluyor.

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