Afyonkarahisar’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Başören köyünün üst kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Sandıklı Çakmaktepe istikametinden Şuhut ilçesine doğru gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücü Kadir Yalman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şuhut’a gidecekler kar var bizi merak etmeyin biz geldik" uyarısında bulundu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Başören köyü ve üst kesimleri ise beyaza büründü.