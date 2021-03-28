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Afyonkarahisar’da Berat Kandili idrak edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ‘Berat Kandili’ dualarla ihya edildi. Kandil dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar namaz kılıp Kur’an-ı Kerim okudu.

Haberde İnsan 28.03.2021, 00:05
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Afyonkarahisar’da Berat Kandili idrak edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ‘Berat Kandili’ dualarla ihya edildi. Kandil dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar namaz kılıp Kur’an-ı Kerim okudu.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Beraat Kandili, Şuhut genelinde idrak edildi. Af ve mağfiret için ellerini semaya kaldıran müminler geçmiş günahlarının af edilmesi için Allah’a dua etti. Mübarek gece için düzenlenen organizasyonda Şuhut Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Gülmez tarafından günün anlam ve önemine binaen vaaz verildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden Berat Kandili programı vatandaşların namaz kılıp ibadet etmesi ile sona ererken, cami çıkışlarına ise cemaate çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
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