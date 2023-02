Afrika’dan geldi, yaptığı davranışla gönülleri fethetti

Türkiye’ye eğitim için gelen Afrikalı öğrenci, "Müslüman, Müslüman’a zor günde yarım etmeli" diyerek, deprem kampanyasına destek oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Afrika’dan Türkiye’ye eğitim için gelen İbrahim Hassan Koroma, deprem felaketinin ardından “Müslüman Müslüman’a zor günlerde yardım etmeli” diyerek İlbeyliler Derneği tarafından oluşturulacak konteyner kent kampanyasına destek oldu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümde öğrenim gören Koroma, bugüne kadar Türk halkı tarafından gördüğü iyiliklerin karşılığını zor günlerde vermek istedi. İlbeyliler Derneği tarafından başlatılan konteyner kent kampanyasına maddi olarak destek olan Koroma, yaptığı bağışla gönülleri fethetti.

“Her zaman Türklerin yanındayım”

Üniversite öğrencisi Koroma, Türk halkından çok iyilik gördüğünü ve kendisinin de her durumda yanlarında olacağını söyleyerek, “2018 yılında Türkiye’ye geldim. Sivas’ta liseyi okuduktan sonra Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Ziraat Mühendisliği okuyorum. Bir Müslüman’ın sıkıntısı olunca başka bir Müslüman’ın yardım etmesi gerekiyor. İlk geldiğimde Türkler çok iyi insanlar olduğu için bana yardımcı oldular. Ben de bu yüzden yardım etmeyi düşündüm. İlk deprem olduğunda saat 04.17’de uyuyordum. Bina sallanırken uyandım ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir arkadaşım deprem olduğunu söyledi. Daha önce hiç deprem görmemiştim. İlk defa yaşamıştım fakat diğer arkadaşım kendi ülkesinde daha önce deprem yaşadığı için o deprem olduğunu anladı. Daha sonra koşarak dışarı çıktık. Durum normalleşene kadar yarım saat kadar dışarda durduk. Müslüman olduğumuz için birbirimize yardımcı olmamız lazım. Her zaman Türklerin yanındayım. Gerek güzel günlerde gerek zor günlerde her zaman yanınızdayım. İlbeyliler Derneği’ne güveniyorum ve inanıyorum. Verdiğim bağış doğru kişilere ulaşacağı için yardımımı buraya yaptım” dedi.

“116 ailemizin barınma ihtiyacını karşılayacağız”

İlbeyliler Derneği Başkanı Adem Uzun, deprem bölgesinde 116 ailenin barınacağı bir konteyner kent kuracaklarını söyleyerek, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza kalıcı anlamda neler yapabiliriz diye düşünürken aklımıza, konteyner yaşam merkezi oluşturmanın çok mantıklı olduğunu düşündük. Depremin 5. günü de hemen bir konteyner kampanyası başlatarak ismini İlbeyliler yaşam merkezi olarak belirledik. Sağ olsunlar hem yurt dışında hem Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan İlbeyli ve Sivaslı kardeşlerimiz bize bu konuda destek oldular. Kampanyamız hızlı bir şekilde büyüdü 6 konteynerle başladık fakat şu an 116 ailemizin barınacağı bir sayıya ulaştı. Gaziantep Nurdağı ilçesine kuracağız. Çünkü yerinde inceleme yaptık, yıkımın en büyük yaşandığı yerlerin başında geliyor. Hava şartlarının da çok soğuk olduğunu gördük. Sadece konteynerler oluşturmayacağız, ortak bir yaşam alanı da oluşturacağız. İnşallah sağlık ocağı, mescit gibi alanlar da oluşturarak insanların kalıcı konutlara geçene kadar yaşamlarını bu noktada sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"En anlamlı destek Afrikalı öğrencimizden"

Başkan Uzun, kampanyaya birçok kişi tarafından büyük yardımlar yapıldığını fakat bunlar arasında en anlamlı bağışın vefa örneği gösteren Afrikalı İbrahim’e ait olduğunu ifade ederek, “Bu süre içerisinde birçok güzel örnekle de karşılaştık. Bunlarda birisi de Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Ziraat Mühendisliği birinci sınıfta okuyan İbrahim Hassan Koroma isimli öğrencimiz. Afrika, Sierra Leone vatandaşıdır. Bizim bu kampanyamızdan haberdar olmuş ve derneğimize konteyner noktasında destek olmak amacıyla destek sağladı. Ben kendisine özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiye kadar İlbeyli kardeşlerimiz çok büyük destekler verdiler ama İbrahim Hassan kardeşimizin desteği bizim için çok daha anlamlı oldu. Ben kendisine özellikle teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.