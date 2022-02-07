Afganistan’a uğurlanan İyilik Treni 4 bin 168 kilometrelik hedefine ulaştı

Afganistan’da mevcut durum ve kış şartları nedeni ile zorlaşan yaşam şartları Afganistan halkına yardım taşıyan İyilik Treni, 12 günlük yolculuğun ardından ülkeye ulaştı.

Afganistan’da yaşanan durumlar ve zorlaşan kış şartlarında Afganistan halkına yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni Afganistan’ın Herat eyaletine 12 günlük yolculuğun ardından ulaştı. 27 Ocak 2022 tarihinde Tarihi Ankara Garı’ndan kalkan tren, 747.7 ton insani ihtiyaç malzemesini 12 milyon 900 bin çocuğun insani yardıma muhtaç olduğu Afganistan halkına götürdü. Gıda, giyim, barınma, ısınma ile hijyen malzemesi, medikal malzeme ve oyuncak taşıyan 46 vagon dolusu insani yardım, Afganistan halkına ulaştı.

AFAD öncülüğünde 12 STK ve TCDD taşımacılık bir araya geldi

İyilik Treni’ni hazırlamak için AFAD koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve 12 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 747.7 tonluk insani yardım malzemesinin taşınmasını TCDD Taşımacılık A.Ş. üstlendi. Yardım trenini dolduran 12 STK; Türk Kızılay, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Fetih Vakfı, Yedi Başak Derneği, ANDA Derneği ve Umuda Koşanlar Derneği oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve diğer davetlilerin katılımı ile Tarihi Ankara Garı’ndan uğurlanan tren, 4 bin 168 kilometre kat etti. Trenin yolculuğu, İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan’a uzandı.

Afganistan’da yıllardır devam eden mevcut durum sebebiyle on binlerce kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi olumsuz hayat şartlarından kaçmak ve yaşamlarına devam edebilmek amacıyla göç etmek zorunda kaldı. Ayrıca ülkede bu yıl yaşanan kuraklık ve ağır kış koşulları nedeniyle, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Bugün Afganistan’da 12.9 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda, 18.8 milyon kişi ise acil gıdaya ihtiyaç duyuyor. Bu iyilik yolculuğunda yer almak isteyen vatandaşlar, “AFGANİSTAN” yazıp 1866’ya göndererek kampanyaya 10 lira katkıda bulunabileceği gibi AFAD internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ya da kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda da bağış yapabilecek. Ayrıca kampanyaya dâhil olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da kampanyaya katılım sağlanabilecek.