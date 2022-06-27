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Afgan mülteciler Trabzon sahilini çöpten temizlediler

Trabzon’da yaşayan Afgan mülteciler, Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği organizasyonu ile temiz çevre, sağlıklı yaşam teması ile Ortahisar ilçesinde bulunan sahil yürüyüş yolu, kıyı sahili boyunca yaklaşık 200 kişi ile birlikte sahili çöplerden temizlediler.

Haberde İnsan 27.06.2022, 12:25
Afgan mülteciler Trabzon sahilini çöpten temizlediler

Trabzon’da yaşayan Afgan mülteciler, Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği organizasyonu ile temiz çevre, sağlıklı yaşam teması ile Ortahisar ilçesinde bulunan sahil yürüyüş yolu, kıyı sahili boyunca yaklaşık 200 kişi ile birlikte sahili çöplerden temizlediler.

Etkinlik kapsamında gelişi güzel bir şekilde yerlere atılan ve su ile birlikte kıyıya vurulan tıbbı atık, ambalaj, kağıt, poşet, cam şişe, naylon, izmarit gibi her türlü atık madde ve çöp toplanarak poşetlere kondu. Toplanan çöpler kamyona yüklenerek katı atık bertaraf tesisine gönderildi.

Dernek Başkanı Muhammed Gül, yaptığı açıklamada "Trabzon’da bulunan Afganistanlı göçmenler Türk vatandaşları ile sahili çöplerden temizledi. Faaliyetimizin amacı temiz çevre ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra mülteci ve göçmenler ile ev sahibi toplulukların uyumunu sağlamaktır. Yaşadığımız çevreyi temiz tutarak dünyamızı yaşanabilir bir hale getirebiliriz, mahallemizi, ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi temiz tutarak dünyamıza hizmet edebiliriz’’ dedi.

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