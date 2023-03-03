Afetzede çocuklara göndermek için uçurtma üretiyorlar

Sinop’un Gerze ilçesinde bir uçurtma atölyesi, deprem bölgesinde bulunan küçük yaştaki çocuklara göndermek üzere uçurtma üretiyor. 2 bin 500 adet her yaş grubuna uygun üretilen çıtasız uçurtma, çocuklara ulaştırılacak.

Sinop’un Gerze ilçesinde faaliyet gösteren bir uçurtma atölyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzede çocuklar için özel uçurtma hazırlıyor. Çıtasız olarak üretilen uçurtmalar, her yaş grubunun kullanabileceği şekilde hazırlanıp paketleniyor. Yaklaşık 25 gün sürecek çalışmalar sonucunda hazırlanan 2 bin 500 adet uçurtma, nisan ayında deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yola çıkacak.

Önceki yıllarda afet bölgesindeki şehirlerde uçurtma ticareti yaptıklarını kaydeden atölyenin sahibi Ahmet Yorgun, “Bu depremin olduğu gün ilk aklımıza gelen orası oldu, o bölgede çalıştığım insanlarla bağlantı kurmaya çalıştım. Ne yapabiliriz diye onlara da danışırken aklımıza bu fikir geldi, elimizden de bu geliyordu” diye konuştu.

“Çocuklarla olan bağımızı uçurtmayla kurduk”

Uçurtmanın çocuklar üzerinde büyük etkisi olduğunu dile getiren Yorgun, “Biz çocuklarla olan bağımızı uçurtmayla kurduk. Onun için uçurtmanın çocuklar üzerindeki etkilerini de görebiliyoruz, oradan esinlendik. Hedeflediğimiz bir rakam var ama biraz da kendi koşullarımıza göre belirlememiz gerekiyor. Şu an 2 bin 500’lük partiyle başladık, bunu bitirmek üzereyiz. Sonrasında bir parti daha yapar mıyız bilemeyiz ama yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Her yaş grubuna uygun üretiliyor

Hazırlanan uçurtmaların çıtası olmadan yalnızca dikiş tekniğiyle üretildiğini belirten Yorgun, “Bu üretimin 20-25 gün süreceğini düşünüyoruz, çünkü bu uçurtma biraz daha 5-6 yaş grubundaki çocuklara hitap eden şekilde. Çok çabuk deforme olmayan, günlerce defalarca uçurabilecekleri bir uçurtma. Aynı zamanda dikiş tekniği de olduğu için işçiliği de uzun sürüyor. 25 gün sürecek ama aslında şu anda uçurtmayı o bölgeye göndersek bir anlam ifade etmeyecek. Ama üretimimiz tamamlandıktan sonra, mevsim bahara döndüğü için sanıyorum Nisan ayında ihtiyaç duyulacak. O ihtiyaç anında elimizden geldiği kadar orada olmaya çalışacağız” dedi.

Üretim aşamalarını anlatan atölye çalışanı Tülay Küçük, “Önce baskıyı yaptık, ardından kanatlarını dikiyoruz makinamızda. Ardından zımbalama ve dengeleme yapıyoruz, paketliyoruz. Günde 300-350 tane üretebiliyoruz. Çıtasız uçurtma çok amaçlı, çocuklara zarar vermeyen, her çocuğun rahatlıkla kullanabileceği bir uçurtma türü. Uzun zaman kullanabilecekleri bir uçurtma” diye konuştu.