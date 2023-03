Afetzede çocuklara 125 bin oyuncak

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ekipleri bir yandan alt ve üst yapı ile enkaz kaldırma çalışmaları, sıcak yemek ikramı ile insani yardım malzemesi desteği vermeye devam ederken bir yandan da afetzede çocuklar için özel çalışmalar gerçekleştiriyor.

“Her gün 350 çocuk misafir ediliyor”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ ekipleri, Kahramanmaraş kent merkezi ve Elbistan ilçesindeki çocuklara yönelik olarak çeşitli etkinlikler de yapıyor. Ekipler tarafından kent merkezi ve kırsal bölgelerde 125 bin oyuncak dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde oluşturulan İnsani Yardım Merkezi’nin içinde yer alan Çocuk Oyun Alanı ve Sinema Çadırı’nda her gün 350 çocuk misafir edilerek düzenlenen aktivitelere katılıyor. Çocuklar burada el becerilerini geliştirebilecekleri resim çizme-boyama, el işi kağıtları ile tasarım yapma etkinliklerine katılıyor. Oluşturulan mini kütüphane sayesinde her akşam çocuklara birer kitap veriliyor.

Yine ekipler tarafından yüksek kesimlerden İnsani Yardım Merkezi’nin bulunduğu alana bir araçla kar getirildi. Çocuklar ve görevliler kartopu oynayarak yaşadıkları olumsuz durumdan bir an olsun uzaklaştı. Doyasıya eğlenen çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

“125 bin oyuncak dağıtıldı”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekiplerin deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini afetzede çocuklar için de imkanları seferber ederek özel çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Samsun büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren deprem bölgesindeydik ve bundan sonra ki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerdeki çocuklarımıza ekiplerimiz ulaşıyorlar. Bu kapsamda onlara 125 bin oyuncak dağıttık. Yine çocuk oyun ve sinema evinde her gün çocuklarımızı misafir ediyoruz. Çocuklarımız burada çizgi film izleyip oyun oynayıp etkinliklere katılıyor. Onların yaşadıkları bu olumsuz süreci en az zararla atlatmalarını sağlamak, bir an önce normale dönmelerine katkı verebilmek için çaba harcıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanlarındayız ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.