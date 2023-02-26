Afetzede çocuklar atlarla depremi unutmaya çalışıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı kültür ve sanat evleri ile belediyeye ait tesislerde ebeveynleri ile birlikte ağırlanan deprem mağduru çocuklar, at binmenin heyecanını yaşadı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da afetzede çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı, onları at sırtında gezdirip sevinçlerini paylaştı.

Akdeniz Belediyesinin, deprem felaketinin ruhlarında oluşturduğu etkiyi azaltmak, onlara bir nebze moral vermek için ilçede ağırlanan çocuklara yönelik, uzman psikologlar eşliğindeki etkinlikleri devam ediyor. Geçen hafta içinde Güneş ve Turgut Reis’in ardından, bu kez Kazanlı ve Karacailyas kültür sanat evleri ile Evci Mahallesi hizmet binasında barınan afet mağduru 60 çocuk, hayatlarında ilk kez at binmenin heyecanını yaşadı. Çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlenen, pamuk şekeri ikram edilen özel etkinlik ile afetin olumsuz izlerinin bir nebze silinmesi sağlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, depremin etkilediği farklı illerden Mersin’e göç ederek Akdeniz ilçesi sınırlarında ebeveynleri ile barınan afet mağduru çocuklar için bir at çiftliğinde organize edilen özel etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Başkan Gültak, at binen çocukları gezdirdi, yüz boyama etkinliğine katılarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

“Amacımız, çocuklarımızın moralini yükseltmek”

Hatay ve Kahramanmaraş’tan kente göç eden depremzede ailelerin, belediyeye ait kültür sanat evlerinde misafir edildiğini ifade eden Başkan Gültak, “Dünyaya, hayata biraz daha mutlu ve sıcak bakabilmeleri noktasında deprem mağduru ailelerimiz ve çocuklarımızın katılımıyla farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu amaçla, aileleriyle birlikte depremzede çocuklarımızı bir haftadır at çiftliğine getiriyoruz. Amacımız, onlara moral vererek, depremin minik ruhlarında oluşturduğu kaygı ve korkuyu bir nebze ortadan kaldırmak, yaşadıkları stresi üzerlerinden atmalarını sağlamak. Akdeniz’de misafir ettiğimiz afet mağduru aileler ve çocukları yararına sosyal etkinliklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.