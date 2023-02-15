Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci başkanlığında, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, kamu kurum ve kuruluşları, müdürleri ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinin katılımları ile Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Kaymakam Değirmenci, deprem bölgesine yapılacak yardımlar konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Yapılacak yardımların bir an önce deprem bölgesine ulaştırılması istendi.