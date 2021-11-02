Afet farkındalık eğitimi tiyatro oyunuyla anlatıldı

Kırıkkale’de öğrencilere yönelik hazırlanan "hayatımız sallanmasın" adlı tiyatro oyunu ile afet farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "2021 Yılı Afet Eğitim Yılı" projesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 7’den 70’e herkese afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla çeşitli farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Şuana kadar 15 ilde düzenlenen tiyatro etkinliğinde vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi.

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimleri için tiyatro etkinliği düzenlendi. Anda Derneği tarafından "hayatımız sallanmasın" adlı tiyatro oyunu sergilendi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda öğrencilere yönelik hazırlanan tiyatro oyununda, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Tiyatro sonrasında konuşma yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan ettiğini ve Kırıkkale’de de 200 binin üzerinde kişinin afet farkındalık eğitimi almasını önemsediklerini söyledi.

"Bu tiyatro bize birçok şeyi öğretti"

Tekbıyıkoğlu, "Bizim ilimizin de bazı hedefleri var. İlimizde 227 bin kişinin afet farkındalık eğitimi almasını önemsiyoruz. Bu tiyatroyu izleyerek otomatik olarak eğitimi aldınız. Biz bunu broşür halinde verebilirdik. Biz bunu okuyun derdik ama öğrenme metotlarının içerisinde en kıymetlilerinden bir tanesi de görerek öğrenme. Bu tiyatro eseri de bize birçok şeyi öğretti. Mesela 112 denildiği zaman yüzü ardından 12’yi tuşlayanlar oluyor. O yüzden teker teker söylemekte çok büyük bir fayda var. ‘1-1-2’" dedi.

"Tiyatro ile beraber süsleyerek vermek çok daha önemli"

İnsanların hayatını kurtaracak bilgileri tiyatro ile anlatmanın önemli olduğuna ifade eden tiyatrocu Muhammed Ali Çetinkaya, "Şu anda gerçekten güzel duygular içerisinde hissediyorum. Çünkü insanlara bir şeyler öğretebilmek güzel bir şey. Fakat yer geldiği zaman insanların hayatını kurtaracak bilgileri onlara tiyatro ile beraber süsleyerek vermek çok daha önemli. Bunu hissetmek gerçekten çok mutlu ediyor beni. Bu oyunu sergilerken yaş aralığı genelde ilkokul çocuklarından ortaokul çocuklarına kadar bir aralıkta yer aldı. Bu yaş aralığındaki çocuklara belki gerçekten ihtiyaçları olduğu anda bunları kullanmayı öğretmek bu bilinci kazandırmak gerçekten insana mutluluk ve çok büyük bir gurur veriyor" diye konuştu.

"112’yi tuşlayıp zor durumlarda gerekli yerleri arayabiliriz"

Zeynep Rana Güneş (15), "AFAD çantamızı önceden hazırlayıp karşımıza gelebilecek tüm zorluklara ilk 6 saatte mesajlaşma yolunu kullanıp o hattı meşgul etmeden sadece mesajlaşma yoluyla diğer akrabalarımızı endişelendirmeden onları bilgilendirebiliriz. Sakin kalmamız gerekir. Merdiven, asansör ve balkonlardan uzak durmamız gerekir. Bunları öğrendim. Ayrıca 112’yi tuşlayıp zor durumlarda gerekli yerleri arayabiliriz" şeklinde konuştu.

Tiyatronun öğretici ve keyifli olduğunu dile getiren Kıvanç Özcan (17), tüm vatandaşların bu tür etkinliklere katılmalarını istedi.