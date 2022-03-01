AFAD’dan Ukraynalılara yardım eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rusya’nın askeri müdahale sonucu mağdur olan Ukraynalılara yönelik yardımların devam ettiğini belirterek bir video yayınladı.

AFAD, Rusya’nın askeri müdahalesi sonucu mağdur olan Ukraynalılara yönelik yardımların devam ettiğini belirterek bir video yayımladı. Konuyla ilgili, “AFAD olarak Ukrayna’da ve Ukrayna’nın Romanya sınırında yardıma muhtaç kişilere insani yardım ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.