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AFAD’dan Pakistan’a insani yardım malzemesi
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Pakistan’daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.
Haberde İnsan 28.08.2022, 08:59
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Pakistan’daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.
AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Pakistan sel bölgesine gidiyoruz! İlk seferde yer alan çadır, gıda, bebek maması ve hijyen paketlerinden oluşan insani yardımı selden etkilenen bölgeye ulaştırıyoruz. Kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizle” ifadelerini kullandı.
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