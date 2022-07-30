banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı

AFAD’dan İran’a insani yardım malzemesi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İran’da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

Haberde İnsan 30.07.2022, 23:03
AFAD’dan İran’a insani yardım malzemesi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İran’da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “İran’da meydana gelen sel afetinin ardından, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

Yorumlar (0)
25°
açık