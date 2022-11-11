AFAD ve itfaiye ekipleri tatbikat öncesi vatandaşları bilgilendirdi

Türkiye genelinde 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek Çök-Kapan-Tutun deprem tatbikatı öncesi vatandaşlar açılan stantlarda bilgilendirildi.

2022 Afet Tatbikat Yılı faaliyetleri çerçevesinde Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri tarafından Saraçlar Caddesi’nde stant açıldı. Açılan stantta vatandaşlara ‘Afet ve Acil durumlarında AFAD ekipleri tarafından vatandaşlara "çök - kapan - tutun" yöntemi uygulamalı olarak anlatılarak depremden sonraki ilk 6 saatte yapılacakların yazılı olduğu broşür dağıtıldı. Vatandaşlar için hazırlanan broşürde afet ve acil durumlara yönelik bilgiler yer aldı. ‘Afete Hazır Türkiye’ mottosuyla hazırlanan broşürde afet öncesinde ve sırasında alınması gereken önlemler anlatıldı.

Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından vatandaşlara uygulamalı olarak çök, kapan, tutun hareketleri gösterildi. Edirne’de görevli itfaiye ekipleri de acil durumlar esnasında yapılacak durumları ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlardan telefonda konum servislerini açmaları halinde daha çabuk yer tespiti yapabileceklerini belirtti.