AFAD, Pakistan halkına ulaşması için insani yardım treni gönderecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, selden etkilenen Pakistan halkına ulaştırılmak üzere insani yardım treni gönderilecek.

Türkiye, muson yağmurlarının neden olduğu sellerle mücadele eden Pakistan’a insani yardım göndermeye devam ediyor. Bu çerçevede, 29 Ağustos itibarıyla dört uçak dolusu yardım AFAD koordinasyonu ile Pakistan’a ulaştı.

İnsani yardım treni yola çıkacak

AFAD’ın Pakistan’a göndereceği insani yardım treni, 30 Ağustos tarihinde saat 10.00’da Ankara Garı’ndan yola çıkacak. Pakistan halkına ulaştırmak üzere gönderilen trende çadır ve gıda kolisi yer alıyor.

Pakistan’daki sel felaketi

14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli muson yağışları, ülkede sel afetlerine neden oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’na (NDMA) göre, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 33’e yükseldi, bin 527 kişi ise yaralandı.

Ülkede son 27 Ağustos’tan 28 Ağustos’a son 24 saatte, 119 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı. Sel nedeniyle 662 bin 446 ev hasar görürken 287 bin 412 ev tamamen yıkıldı. Ülkede ayrıca sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi. 3 bin 451,5 kilometre yol hasar gördü, 149 köprü çöktü, 170 dükkan ise yıkıldı.

Toplam 5 milyon 773 bin 63 kişi selden etkilendi. 51 bin 275 kişi selden kurtarılırken 498 bin 442 kişi ise güvenli bölgelere sevk edildi.