AFAD Koordinatörü Vali Tekbıyıkoğlu, depremzede gence kız istedi

AFAD Koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çadır kentte yaşayan depremzede Murat ve Ekin çiftinin söz yüzüklerini taktı.

AFAD Koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çadır kentte yaşayan Çam ve Kocaer ailesinin mutlu gününe ortak oldu. Atatürk Parkı’ndaki açık alanda düzenlenen merasime katılan Tekbıyıkoğlu, Murat Çam ve Ekin Kocaer’in söz yüzüklerini taktı. Mutluluklarının daim olmasını dileyen Tekbıyıkoğlu, genç çifte altın hediye etti.

Genç çifte mutluluklar dileyen Tekbıyıkoğlu, "İnsanlık tarihi ve yeryüzü birçok felaketler gördü. Bizim bölgemizde de çok büyük bir deprem oldu. Yuvalar yıkıldı ama milletimiz yaşamına sonuna kadar devam edecektir. Bunun da en güzel göstergesi yıkılan yuvaların yerine yenisini tekrar inşa edebilmek" dedi.