AFAD, gümrükte bekleyen tır sürücülerini yalnız bırakmadı

Bulgaristan gümrüğünün tır yoğunluğuna cevap verememesinden dolayı Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır kuyruğu meydana gelmesi sebebiyle uzun süre sırada beklemek zorunda kalan sürücülere Edirne AFAD ekipleri su ve kumanya yardımı yaptı.

Bulgaristan gümrüğünün tır yoğunluğuna cevap verememesi ve yetersiz çalışması nedeniyle Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Günlerdir sırada bekleyen ihracatın kahramanları tır sürücülerine Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kumanya ve su dağıttı. Sürücüler, AFAD ekiplerine teşekkür etti.