AFAD görevlileri, vatandaşları ’afet’ olaylarına karşı bilinçlendiriyor

Afet ve Acil Durum Kırıkkale İl Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimlerle vatandaşlar, ’afet’ olaylarına karşı bilinçlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından sel, deprem ve yangın gibi afet durumları ile ilgili vatandaşlara, teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde de vatandaşlara yönelik verilen eğitimlerde; afet öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde bulunan bir kafede, vatandaşlara deprem ve yangın tüpü hakkında bilgiler verildi. Çocukların da katıldığı eğitimde, bir alana yakılan ateşle yangın tüpünün kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitime katılan İbrahim Alsancak, "Yangın ve deprem sırasında nasıl önlem alınır, yangına nasıl müdahale edilebilir, yangına nasıl müdahale edilir, bu konularda bize teknik ekip eğitim verdi" dedi.