AFAD gönüllüsü depremde ağır hasar gören evdeki muhabbet kuşlarını binadan çıkarttı

HATAY(İHA) – Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan Hatay’ın Samandağı ilçesindeki bir binanın enkazından bu defa kafes içinde canlı kalan muhabbet kuşları çıkartıldı.

Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Hatay’da da yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay’ın Samandağı ilçesinde bir binada 3 kişiyi kurtarmak için harekete geçen kurtarma ekipleri, yıkılan binanın yanında bulunan ağır hasarlı evde muhabbet kuşlarının kaldığını fark etti. Bunun üzerine Muhammet Bişkin isimli Düzce AFAD gönüllüsü, eve çıkarak muhabbet kuşlarını dışarı çıkartmayı başardı. Bişkin, daha sonra kuşları sahibine teslim etti.