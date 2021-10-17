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Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile hizmet 35 bin kişinin evine geldi

İçişleri Bakanlığınca, Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile mücbir sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşların başvuruları adreslerinde alındı.

Haberde İnsan 17.10.2021, 11:32
Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile hizmet 35 bin kişinin evine geldi

İçişleri Bakanlığınca, Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile mücbir sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşların başvuruları adreslerinde alındı.

Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşın başvuruları adreslerinde alındı. Bu kapsamda bugüne kadar alınan başvuru sayısı 35 bine ulaştı.

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