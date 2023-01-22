Adıyaman’dan İsveç’e tepki

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösteren Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, Osmanlı tokadının her zaman hazır olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sabah namazı öncesi ve sonrasında 90 bin camide Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterildi. Adıyaman Merkez Ulu Camiinde İl Müftüsü Mehmet Taştan ve müftülük görevlileri tarafından sabah sabah namazı öncesi Kur’an-ı Kerim okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kılınan sabah namazı sonrası ise Kur’an-ı Kerim’e saldırı lanetlendi. Cami çıkışında ise sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi parti temsilcileri ve cami cemaati tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan basın açıklamasında Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasına tepki gösterildi.

Basın açıklamasında, “İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur’an alemlerin rabbi olan Allah’ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah’ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüz yıllar öncede savaştık şimdide savaşıyoruz” dedi.

Osmanlı tokadının her zaman hazır olduğunu vurgulayan İl Müftüsü Mehmet Taştan, “Diyanet İşleri Başkanlığımız dün itibariyle bir karar almak suretiyle Türkiye genelindeki 90 bin camide bu durumu dua ile Müslümanların bir araya gelerek kınamalarını tüm müftülüklere gönderdikleri tamimle istediler. Bizlerde bugün cemaatimiz ve STK’larımızla birlikte bir araya geldik. Sabah namazımızı kıldık, düşmanlarımıza dahi ıslahı mümkünse ıslahları için dua ettik. Bizler kırıcı değiliz, Müslüman olarak medeniyiz. Onlar medeni görünüyorlar ama cenabı hakka şükürler olsun ki gerçekten medeniyiz. Çünkü biz kırmaya, dökmeye, vurmaya gelmedik. Bizler dünyaya iman etmeye geldik. Bizim onlara nasihatimiz şudur ki akıllı olsunlar, rahat dursunlar kimsenin hiçbir kesinin değerlerine hakaret etmeye hakkı yok. İnanmaya bilirler ama en azından değerlerimize saygıda kusur etmesinler. Aksi taktirde Osmanlı tokadı her zaman hazır bir şekilde beklemektedir. Nasıl ki abilerine bu tokat vurulduysa gün gelir bu tokat onlara da vurulabilir” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, “Kur’an-ı Kerim konusunda maalesef batının bir sapkınlığı var. Bizler kutsal kitapların hiç birine, Kur’an da ne Tevrat’a, ne İncil’e, her hangi bir kutsala kesinlikle hakaret yoktur, bir yanlışlık yoktur. Ama bu durum batıda ara ara çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki Kur’an-ı Kerim’e saldırmak, ona basmak, onu yakmak kadar alçakça hakaretler, hareketler yapılabiliyor. Ama Müslümanların bu konudaki dik duruşuyla bu durumun hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını görüyorlar ve görmeye devam edecekler. Aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana da ondan önceki İslami bütün dönemlerde de kim kutsalımıza el uzattıysa bunların karşılığı görülmüş ve görülmeye devam edecektir” diye konuştu.