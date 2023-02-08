Adıyaman’dan 57 saat sonra sevindirici haber

Depremin en çok darbe vurduğu şehirler arasındaki Adıyaman’da 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil, kurtarma ekiplerince 57 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Jandarma arama kurtarma timleri, itfaiye ve AFAD ekipleri, Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazı altında kalan Özdil için teyakkuza geçti.Moloz yığınları arasından sağ olarak kurtarılan Özdil, sedyeye konularak sağlık kuruluşuna sevk edildi.