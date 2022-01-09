Adıyaman’daki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Adıyaman’da, düzenlenen deprem tatbikatında enkaz altında kalan 11 kişi tek tek kurtarıldı. Gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde Musalla Mahallesinde deprem tatbikatı düzenlendi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların bulunduğu alanda yapılan tatbikatta yıkılan binalarda AFAD gönüllüleri tarafından arama yapıldı. Deprem ihbarını alan AFAD ekipleri, UMKE, sağlık ekipleri, AKUT ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin hemen ardından deprem esnasında senaryo gereği yaralanan 10 kişi bulundukları yerden tek tek alınarak kurulan çadırlarda tedavi altına alındı. Ekipler aynı zamanda enkaz altında kalan bir vatandaşı da beton bloklar altından çıkararak hastaneye ulaştırdı. Gerçeği aratmayan deprem tatbikatında kurtarılan 11 yaralı vatandaşa verilen sağlık hizmetinin yanında aynı zamanda psikolojik destek hizmeti de sunuldu. Tatbikatın oldukça başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, “AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde üniversitemiz, emniyetimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, AFAD gönüllülerimiz ve UMKE ekiplerimizle birlikte bir deprem tatbikatı planladık. Buradaki en büyük hedefimiz ortak hareket kabiliyetini geliştirmekti. Eksiğimiz varsa onu gördük, artımız varsa onu gördük. Arkadaşlarımızın bir birine kaynaşmasını sağladık. İnşallah daha güzel eitimler, daha güzel tatbikatlarda yine bir araya geleceğiz” dedi.

AFAD Gönüllülerinden Gülşah Boy ise, “ Tatbikatımız olabildiğince güzel geçti. Umarız sadece tatbikat şeklinde kalır, depremler yaşanmaz. Bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve lütfen bu durumun farkında olalım. Önlemlerimizi de ona göre almış olalım” şeklinde konuştu.

AFAD Gönüllülerinden Rüveyda Keskin ise konuşmasında, “Tatbikat güzel geçti. Elimizden geldiğince koalisyon çalışması yapmaya çalıştık. Burada önemli olan bütün meslek elemanlarıyla, birlikte bir çalışma yürütmemizdi. Doğal afetlerin bilincinde olmamız gerekiyor. Hepimiz bu tür afetlere hazırlıklı olmak zorundayız” diye konuştu.