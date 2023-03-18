Adıyaman’da selde kaybolan 2 aylık hemşire ve kızının arama çalışmaları 4. günde de sürüyor

Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaşanılan sel felaketinin 4.gününde 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ın arama çalışmaları sürüyor.

Felaketin 4.gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor. 20 Kilometrelik alanda çalışmalar yapan ekipler, bölgeyi didik didik arıyor. Selden dolayı dere yatağını dolduran dev kaya parçaları ve çamur yığınları ise iş makineleri yardımlarıyla kamyonlara konularak bölgeden uzaklaştırılıyor.

Sel öncesi konteynırın bulunduğu bölgeye yoğunlaşan ekipler, burada da hem arama çalışması yapıyor hem de dere ıslah çalışmalarında bulunuyor. Ekipler, 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ın bulunması için çalışmaları titizlikle yürütüyor.

Çalışmaları anlatan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fikir Dönmez, “Bugün 4.günü. DSİ kepçeleri burada çalışma yapıyor.

Dere ıslah çalışması yapılıyor. Bundan öncede JAK ekipleri gelerek aramalar yaptı. Şuan çalışmalar devam ediyor. Bir umut bekleniyor kaybolan şahısların bulunması için. İnşallah bulunur. Konteynır, mevcut görünen konteynırın Doğu ve Batı kısmındaydı, aşağı bakıyordu, sel buradan alıp götürüyor” diye konuştu.