Adıyaman’da ilk sosyal market açıldı

Adıyaman Afet koordinasyon Merkezi tarafından İmamağa Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu’nda ilk sosyal market açıldı. Sıraya giren vatandaşlar, kayıt yaptırdıktan sonra salonda bulunan gıda, temizlik, giyim ve bebek ürünleri gibi markette bulunan ürünlerden istediğini alıyor. İstedikleri ürünleri seçen vatandaşlar, daha sonra çıkışta aldıkları ürünleri kaydettiriyor.

Vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adıyaman’da ilki açılan sosyal marketin ikincisinin Eğri Çayı Parkı’nda açılacağı ve sayının 9’a ulaşacağı öğrenildi.