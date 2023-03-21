Adıyaman’da her gün 50 ton içme suyu dağıtılıyor

Asrın felaketi ile sarsılan Adıyaman’da Türk Kızılay, halka her gün 4 farklı noktada 50 ton içme suyu dağıtımı gerçekleştiriyor.

Asrın felaketi ile derinden yara alan ve yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’da, Türk Kızılay vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Adıyamanlıların içme suyunu her gün karşılayan Kızılay, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Müftülüğü, Mara Mahallesi ve Eğriçayır Parkı’nda her gün 50 ton içme suyu dağıtıyor. Öte yandan çadır kent alanlarında da içme suyu dağıtımını sürdüren Kızılay, Ramazan boyunca halkın içme suyu ihtiyacını karşılamaya devam edecek.